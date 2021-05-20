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ما الذي تعرفه عن مدينة سديروت؟

تبلغ مساحة مدينة سديروت 5 كيلومترات مربعة، وهي تقع على بعد كيلومتر واحد من قطاع غزة وبلدة بيت حانون بفلسطين. وقد أنشئت المدينة عام 1951 على أراضي قريتي نجد وهوج المهجرتين.