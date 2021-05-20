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02:35
الإعلام الإسرائيلي والحرب على غزة.. آراء كثيرة ومختلفة إلى حد التناقض
يحتدم الجدال على طاولات النقاش في البرامج الإسرائيلية بشأن الحرب على غزة؛ حيث يتساءل البعض عن المكاسب من وراء استهداف قادة المقاومة، طالما أن أحدا آخر سرعان ما سيرثه.
20/5/2021
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