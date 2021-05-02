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نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/5/1)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/5/1) استمرار تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع قضية حي الشيخ جراح بمدينة القدس، كما رصدت تشييع الشيخ عبد الرحيم جبريل في كرداسة بمصر، بعد إعدامه الأسبوع الماضي.