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من دون نصر ولا هزيمة.. القوات الأميركية تغادر أفغانستان

من دون أن تحقق انتصارا ودون أن تمنى بهزيمة، بدأت القوات الأميركية الموجودة في أفغانستان الانسحاب من البلاد، وفقا لما تم التوصل إليه في اتفاق الدوحة، على أن تستكمل الانسحاب في 11 سبتمبر/أيلول المقبل،