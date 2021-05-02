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ملف دفن النفايات النووية في صحراء الجزائر

تعقد كل من الجزائر وفرنسا اجتماعًا رفيع المستوى الشهر الجاري، لبحث ملف التجارب النووية التي قامت بها فرنسا في صحراء الجزائر قبل أكثر من نصف قرن.