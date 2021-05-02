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ما وراء الخبر.. وفد أميركي رفيع بالمنطقة ..ماذا جاء يقول للعرب؟

سلط برنامج “ما وراء الخبر” بحلقته بتاريخ (2021/5/2) الضوء على الزيارة التي سيقوم بها وفد رفيع لـ4 عواصم عربية، وتساءل عن دلالة تشكيلة الوفد الرفيعة والرسالة التي جاء يحلمها لهذه الدول.