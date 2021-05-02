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كساد بمحالّ زينة رمضان في الأردن

الشهر الفضيل يغلف قلوب المسلمين بالطمأنينة والسكينة، وكذلك تتزين الشوارع بزينة رمضان. لكن في الأردن، حوّلت جائحة كورونا اهتمام الغالبية للزينة الداخلية، ما أثر على محال بيع الزينة الرمضانية.