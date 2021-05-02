01:51

قصة شارع- الأشهر في لندن.. شارع آبي رود

يضم شارع آبي رود ممر مشاة صغيرا لكن ماحدث في ستينيات القرن الماضي أن أعضاء فرقة موسيقية بريطانية مشهورة وضعوا غلافا لأحد ألبوماتهم يظهر صورة لهم وهم يعبرون ممر المشاة، جعل الشارع مشهورا في العالم.