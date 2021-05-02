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في ظل جائحة كورونا.. ماذا بقي من عيد العمال؟

للعام الثاني، يُحوّل فيروس كورونا احتفالات عيد العمال عبر العالم إلى حدث باهت. ولا يعود ذلك إلى أن أوضاع الطبقة العاملة ليست على أفضل ما يرام، وإنما لاعتبارات ترتبط بإجراءات احترازية فرضتها الجائحة.