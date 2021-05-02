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ظروف معيشية صعبة يعانيها النازحون السوريون في شهر رمضان

يعمق حلول شهر رمضان إحساس النازحين شمالي سوريا بمرارة الفقر والشتات والابتعاد عن البيت. ومع أنه أول رمضان يأتي منذ 10سنوات دون قصف، فإن معاناة النازحين تفاقمت مع قلة المساعدات الإنسانية.