02:23

سويسرا تبتكر أجهزة تمكن الشخص من إجراء فحص كورونا بنفسه

ابتكرت الحكومة السويسرية أجهزة حديثة تمكن الشخص من إجراء فحص كورونا بنفسه دون اللجوء إلى مراكز طبية. ووفرت سويسرا مؤخراً 40 مليون جهاز مجاني لمساعدة مواطنيها على الكشف المبكر عن الفيروس.