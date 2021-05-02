البث الحي
02:23

سويسرا تبتكر أجهزة تمكن الشخص من إجراء فحص كورونا بنفسه

ابتكرت الحكومة السويسرية أجهزة حديثة تمكن الشخص من إجراء فحص كورونا بنفسه دون اللجوء إلى مراكز طبية. ووفرت سويسرا مؤخراً 40 مليون جهاز مجاني لمساعدة مواطنيها على الكشف المبكر عن الفيروس.
2/5/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

كاميرا الجزيرة ترصد أبرز المعالم الدينية بالمدينة العتيقة في تونس

03:12
(الجزيرة)

فتح تصف إجراءات الاحتلال بحق سكان حي الشيخ جراح بالتطهير العرقي

02:48
(الجزيرة)

أجواء تفاؤل قبيل بدء جولة جديدة من المفاوضات بفيينا

02:34
(الجزيرة)

إثيويبا تمضي في تعبئة السد ومصر والسودان يبحثان عن مساندين لموقفهما

03:39
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

كاميرا الجزيرة ترصد أبرز المعالم الدينية بالمدينة العتيقة في تونس

03:12
(الجزيرة)

فتح تصف إجراءات الاحتلال بحق سكان حي الشيخ جراح بالتطهير العرقي

02:48
(الجزيرة)

أجواء تفاؤل قبيل بدء جولة جديدة من المفاوضات بفيينا

02:34
(الجزيرة)

إثيويبا تمضي في تعبئة السد ومصر والسودان يبحثان عن مساندين لموقفهما

03:39
المزيد من التقارير الإخبارية

كاميرا الجزيرة ترصد أبرز المعالم الدينية بالمدينة العتيقة في تونس

(الجزيرة)

فتح تصف إجراءات الاحتلال بحق سكان حي الشيخ جراح بالتطهير العرقي

(الجزيرة)

أجواء تفاؤل قبيل بدء جولة جديدة من المفاوضات بفيينا

(الجزيرة)

إثيويبا تمضي في تعبئة السد ومصر والسودان يبحثان عن مساندين لموقفهما

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

إثيوبيا تتهم مصر والسودان بتوقيع اتفاقية تتجاوز التهديد بالحرب.. الخرطوم والقاهرة تحذران من الملء الثاني لسد النهضة

القاهرة والخرطوم ترفضان الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق (الجزيرة)

شاهد- “إذا لم أسرقه فسيسرقه غيري”.. مستوطن يقتحم منزل فلسطينية في حي الشيخ جراح ودار بينهما هذا الحوار

(الجزيرة)

لأن فنجان القهوة الصباحي الذي تعشقه قد يختفي قريبا.. للأبد

أغرب من الخيال.. رؤيا تعيد للكويتي حسن الفيلكاوي ذاكرته بعد ربع قرن من فقدانها

حسن الفيلكاوي عندما غادر إلى أميركا، حيث فقد ذاكرته في اليوم التالي لوصوله، وبقي هناك 25 عاما قبل أن يعود للكويت (مواقع التواصل)