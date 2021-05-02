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رئيس مجلس السلم والأمن الأفريقي: لا نقبل انتقال السلطة بطرق غير دستورية في تشاد

يواصل وفد مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي مهمة تقصي الحقائق عن الوضع في تشاد. وقد قال رئيس مجلس السلم والأمن الأفريقي إن الاتحاد لا يقبل أي انتقال للسلطة بطرق غير دستورية.