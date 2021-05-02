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ذكريات رمضان في الذاكرة

رغم مرور الزمن، ومهما تقدمنا في العمر، يظل الحنين إلى الماضي يراودنا، وتبقى في الذاكرة تفاصيل لا تغيب. ولأن رمضان يأتي في العام مرة واحدة، فغالبا ما تكون ذكرياته مميزة.