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خبراء أميركيون: واشنطن نجحت إلى حد كبير في إقناع دول العالم بضرورة حماية البيئة

نظمت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن خلال الـ100 يوم الأولى من وصوله إلى البيت الأبيض، قمة عالمية عن بعد للبيئة والمناخ.