02:32

جولة جديدة بعد أيام.. تفاؤل في مفاوضات فيينا بشأن النووي الإيراني

اختتمت أطراف الاتفاق النووي الإيراني اجتماعا في فيينا السبت على مستوى مساعدي وزراء الخارجية، بالاتفاق على عقد اجتماع جديد في السابع من مايو/أيار الجاري، وسط تفاؤل بسير المباحثات.