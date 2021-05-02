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بين طهران وواشنطن.. تفاؤل حذر في مفاوضات فيينا

رغم تحفظ الجانب الأميركي ورغبته بالتريث، بشأن مسار المفاوضات في فيينا حول ملف إيران النووي؛ إلا أن طهران أكدت وجود تقدم ملموس في طريق إزالة العقبات للعودة للاتفاق النووي،

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