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النازحون الصوماليون في المخيمات يعيشون ظروفا حياتية قاسية

يعيش النازحون الصوماليون بالمخيمات ظروفا حياتية قاسية، ويعانون من نقص حاد في الغذاء. وتزداد معاناة النازحين خلال شهر رمضان؛ نظرا لقلة المساعدات التي تقدمها الهيئات الإنسانية.