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المبعوثان الأميركي والأممي يصلان مسقط لإجراء مباحثات للحل في اليمن

وصل المبعوثان الأميركي والأممي إلى اليمن للعاصمة العمانية مسقط، وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت -في بيان- أن المباحثات ستركز على ضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودعم وقف دائم لإطلاق النار.