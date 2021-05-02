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الصومال يتنفس الصعداء بعد إلغاء البرلمان الصومالي تمديد ولاية فرماجو

تنفس الصومال الصعداء بعد إلغاء البرلمان الصومالي تمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله فرماجو. وجاء قرار البرلمان وقبله تنازل الرئيس عن فكرة التمديد، بعد ضغوط سياسية وأمنية كادت تعصف بالعملية السياسية.