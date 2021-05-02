البث الحي
02:24

الصومال يتنفس الصعداء بعد إلغاء البرلمان الصومالي تمديد ولاية فرماجو

تنفس الصومال الصعداء بعد إلغاء البرلمان الصومالي تمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله فرماجو. وجاء قرار البرلمان وقبله تنازل الرئيس عن فكرة التمديد، بعد ضغوط سياسية وأمنية كادت تعصف بالعملية السياسية.
1/5/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

خبراء أميركيون: واشنطن نجحت إلى حد كبير في إقناع دول العالم بضرورة حماية البيئة

02:04
(الجزيرة)

في ظل جائحة كورونا.. ماذا بقي من عيد العمال؟

02:56
(الجزيرة)

جولة جديدة بعد أيام.. تفاؤل في مفاوضات فيينا بشأن النووي الإيراني

02:32
(الجزيرة)

من دون نصر ولا هزيمة.. القوات الأميركية تغادر أفغانستان

03:22
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

خبراء أميركيون: واشنطن نجحت إلى حد كبير في إقناع دول العالم بضرورة حماية البيئة

02:04
(الجزيرة)

في ظل جائحة كورونا.. ماذا بقي من عيد العمال؟

02:56
(الجزيرة)

جولة جديدة بعد أيام.. تفاؤل في مفاوضات فيينا بشأن النووي الإيراني

02:32
(الجزيرة)

من دون نصر ولا هزيمة.. القوات الأميركية تغادر أفغانستان

03:22
المزيد من التقارير الإخبارية

خبراء أميركيون: واشنطن نجحت إلى حد كبير في إقناع دول العالم بضرورة حماية البيئة

(الجزيرة)

في ظل جائحة كورونا.. ماذا بقي من عيد العمال؟

(الجزيرة)

جولة جديدة بعد أيام.. تفاؤل في مفاوضات فيينا بشأن النووي الإيراني

(الجزيرة)

من دون نصر ولا هزيمة.. القوات الأميركية تغادر أفغانستان

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

أغرب من الخيال.. رؤيا تعيد للكويتي حسن الفيلكاوي ذاكرته بعد ربع قرن من فقدانها

حسن الفيلكاوي عندما غادر إلى أميركا، حيث فقد ذاكرته في اليوم التالي لوصوله، وبقي هناك 25 عاما قبل أن يعود للكويت (مواقع التواصل)

كورونا.. مستشار بايدن ينصح الهند بالإغلاق التام لمواجهة تفشي العدوى واحتجاجات بأوروبا على القيود

ماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول لحم البقر ولحم الخروف؟

فورين بوليسي: مودي يعبث والهند تحترق!

مودي يحيّي الجمهور في أثناء تجمع انتخابي غرب البلاد مطلع أبريل/نيسان 2021 (غيتي)