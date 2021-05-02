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03:58
الدكتور محمد العوضي- ذكرني بآية.. الممارسات التي ترتكب باسم الدين
كثيرة هي الطرق التي تباع بها الأوهام لأي مصاب أو مريض، الدكتور محمد العوضي يسلط الضوء على هذه الإشكالية ويحذر من هذه الممارسات التي ترتكب باسم الدين أو بأي أسماء أخرى.
2/5/2021
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