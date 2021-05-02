54:18

الحصاد 2021/5/1

سلط حسن جمول في ملف الحصاد بتاريخ (2021/5/1) الضوء، على الأجواء التي سيطرت على جولة جديدة من المفاوضات في فيينا لمناقشة ملف إيران النووي،