02:26

البرلمان يصوّت على إلغاء قرار تمديد ولاية الرئيس الصومالي

ألغى مجلس الشعب الصومالي بالأغلبية قرار تمديد ولاية الرئيس الصومالي والبرلمان عامين، وأسند الرئيس، محمد عبد الله فرماجو، مهمة إدارة وأمن العملية الانتخابية إلى رئيس الوزراء محمد حسن روبلي.