02:23

اختتام اجتماعات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني

اختتمت مفاوضات فيينا لتستأنف يوم 7 من مايو/أيار الجاري. وقال المندوب الروسي إنه تم تحقيق تقدم في المحادثات لكن كثيرا من القضايا ما زالت عالقة، وأوضح أن هناك توجها عاما للتوصل إلى اتفاق.