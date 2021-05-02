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03:39

إثيويبا تمضي في تعبئة السد ومصر والسودان يبحثان عن مساندين لموقفهما

مع تصميم إثيوبيا لى المضي قدما نحو التعبئة الثانية لسد النهضة، وبعد تراجع القاهرة عن تلميحاتها بخياراتها الخشنة لمواجهة أي انتقاص لحصتها من مياه النيل؛ لم يعد أمامها وأمام الخرطوم سوى البحث عن مساندين
2/5/2021
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