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نجوم هوليود يندّدون بالاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.. من هم؟

ندّد فنانون وممثلون كبار في أنحاء العالم بالاعتداءات على الفلسطينيين في غزة والأراضي المحتلة، واستخدموا منصاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.