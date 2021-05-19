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03:22

صارت أقوى وأبعد مدى.. تطور لافت في صواريخ المقاومة الفلسطينية

أظهرت المواجهة الحالية بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال تطورا نوعيا لافتا لصواريخ المقاومة. فقد باتت الصواريخ المنطلقة من غزة المحاصرة قادرة على ضرب مناطق أبعد وبكثافة وقوة تدميرية أكبر.
19/5/2021
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