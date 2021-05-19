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حي الشيخ جراح.. الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيين بالرصاص المعدني

أفادت مراسلة الجزيرة بأن مصورا صحفيا وعددا من الفلسطينيين أصيبوا بالرصاص المعدني عند مدخل حي الشيخ جراح أمس الثلاثاء.