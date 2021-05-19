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03:32

تهديد ضابط في جيش الاحتلال لأحد المواطنين الفلسطينيين

تهديد ضابط في جيش الاحتلال لأحد المواطنين الفلسطينيين
19/5/2021
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