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03:24
الفتاة جنى الكسواني تتحدث عن إصابتها برصاصة غادرة من جيش الاحتلال بحي الشيخ جراح
الفتاة جنى الكسواني تتحدث عن إصابتها برصاصة غادرة من جيش الاحتلال بحي الشيخ جراح
19/5/2021
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