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الضفة الغربية من نقاط التماس والتظاهر.. ما حصيلة يوم الإضراب العام؟

كان يوم أمس الثلاثاء حافلا بالضفة الغربية في أكثر من مكان بالمظاهرات والمواجهات مع قوات الاحتلال، وهذه بعض نقاط التماس التي عاشتها بعض مدن وقرى الضفة الغربية مع الاحتلال في يوم الإضراب العام.