search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
02:10
الشيخ جراح.. لهذه الأسباب أشعل هذا الحي فتيلة الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية
يقع حي الشيخ جراح في الجانب الشرقي من البلدة القديمة قرب باب العامود، وعمره أكثر من 900 عام. وتبلغ مساحة الأرض المقامة عليها البيوت المراد إسرائيليا تهجير سكانها الفلسطينيين 18600 دونم.
19/5/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
الإعلام الإسرائيلي.. هكذا اختلفت آراؤهم بشأن اشتداد الحرب على غزة
play
03:29
حي الشيخ جراح.. الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيين بالرصاص المعدني
play
00:59
الضفة الغربية من نقاط التماس والتظاهر.. ما حصيلة يوم الإضراب العام؟
play
01:17
صارت أقوى وأبعد مدى.. تطور لافت في صواريخ المقاومة الفلسطينية
play
03:22
مقاطع حول هذه القصة
الإعلام الإسرائيلي.. هكذا اختلفت آراؤهم بشأن اشتداد الحرب على غزة
play
03:29
حي الشيخ جراح.. الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيين بالرصاص المعدني
play
00:59
الضفة الغربية من نقاط التماس والتظاهر.. ما حصيلة يوم الإضراب العام؟
play
01:17
صارت أقوى وأبعد مدى.. تطور لافت في صواريخ المقاومة الفلسطينية
play
03:22
المزيد من التقارير الإخبارية
الإعلام الإسرائيلي.. هكذا اختلفت آراؤهم بشأن اشتداد الحرب على غزة
External Link
رابط خارجي
طفل برتبة مجرم.. أطفال تحت سطوة الاحتلال
حي الشيخ جراح.. الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيين بالرصاص المعدني
الضفة الغربية من نقاط التماس والتظاهر.. ما حصيلة يوم الإضراب العام؟
الأكثر قراءة
الشهيد التونسي نجم حرب غزة 2021.. طائرة مسيرة وغواصة “الزواري” أحدث أسلحة القسام
لحظة بلحظة.. تابع آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية
العدوان على غزة.. الغارات تتواصل على القطاع ونتنياهو يحذر من انتصار حماس
نحتاج إلى لاعبين من ثقافات مختلفة.. مدرب مانشستر يونايتد يطالب باحترام آراء اللاعبين بعد رفع العلم الفلسطيني