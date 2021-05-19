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الشيخ جراح.. لهذه الأسباب أشعل هذا الحي فتيلة الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية

يقع حي الشيخ جراح في الجانب الشرقي من البلدة القديمة قرب باب العامود، وعمره أكثر من 900 عام. وتبلغ مساحة الأرض المقامة عليها البيوت المراد إسرائيليا تهجير سكانها الفلسطينيين 18600 دونم.
19/5/2021
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