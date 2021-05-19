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الإعلام الإسرائيلي.. هكذا اختلفت آراؤهم بشأن اشتداد الحرب على غزة

تتصاعد وتيرة النقاشات في وسائل الإعلام الإسرائيلية وتتعدد الآراء بشأن اشتداد الحرب على غزة، لكن موضوعها الحاضر باستمرار هو حماس.