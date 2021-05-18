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لقاء مع عائلة العطار بعد قصف إسرائيلي لمنزلهم

تجولت كاميرا الجزيرة في إحدى مدارس الأونروا في غزة والتي تحولت إلى مركز لإيواء ضحايا قصف الطيران الإسرائيلي، والتقت عائلة العطار إحدى الأسر التي لجأت إلى هذه المدارس بعد قصف إسرائيلي لمنزلهم.