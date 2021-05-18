البث الحي
00:59

لقاء مع عائلة العطار بعد قصف إسرائيلي لمنزلهم

تجولت كاميرا الجزيرة في إحدى مدارس الأونروا في غزة والتي تحولت إلى مركز لإيواء ضحايا قصف الطيران الإسرائيلي، والتقت عائلة العطار إحدى الأسر التي لجأت إلى هذه المدارس بعد قصف إسرائيلي لمنزلهم.
18/5/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الإعلام الإسرائيلي.. هكذا اختلفت آراؤهم بشأن اشتداد الحرب على غزة

03:29
(الجزيرة)

الشيخ جراح.. لهذه الأسباب أشعل هذا الحي فتيلة الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية

02:10
(الجزيرة)

حي الشيخ جراح.. الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيين بالرصاص المعدني

00:59
(الجزيرة)

الضفة الغربية من نقاط التماس والتظاهر.. ما حصيلة يوم الإضراب العام؟

01:17
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الإعلام الإسرائيلي.. هكذا اختلفت آراؤهم بشأن اشتداد الحرب على غزة

03:29
(الجزيرة)

الشيخ جراح.. لهذه الأسباب أشعل هذا الحي فتيلة الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية

02:10
(الجزيرة)

حي الشيخ جراح.. الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيين بالرصاص المعدني

00:59
(الجزيرة)

الضفة الغربية من نقاط التماس والتظاهر.. ما حصيلة يوم الإضراب العام؟

01:17
المزيد من البرامج

الإعلام الإسرائيلي.. هكذا اختلفت آراؤهم بشأن اشتداد الحرب على غزة

(الجزيرة)

الشيخ جراح.. لهذه الأسباب أشعل هذا الحي فتيلة الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية

(الجزيرة)
رابط خارجي

طفل برتبة مجرم.. أطفال تحت سطوة الاحتلال

طفل برتبة مجرم.. أطفال تحت سطوة الاحتلال (الجزيرة)

حي الشيخ جراح.. الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيين بالرصاص المعدني

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

عجلت باغتياله.. تعرف على “غواصة الزواري” التي أدخلتها المقاومة في حرب غزة

الشهيد الزواري (وسط) قدم للمقاومة في غزة سلاحي الطائرات المسيرة والغواصات ذاتية القيادة (الجزيرة)

ما الذي تغير؟ الكونغرس يتقدم على البيت الأبيض تجاه فلسطين

يبدي الكونغرس الأميركي تفهما أكثر من البيت الأبيض تجاه القضية الفلسطينية والمعركة الدائرة بفلسطين (رويترز)
logo

"ميدان" يحاور أستاذا من "MIT": صواريخ حماس يصعب اعتراضها وادعاءات إسرائيل عن القبة الحديدية كاذبة

لحظة بلحظة.. تابع آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية

القصف الإسرائيلي على غزة لم يتوقف منذ 9 أيام (الأوروبية)