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05:15
كيف طورت القسام قدرتها الصاروخية؟ ما خفي أعظم يجيبك
تمكنت كتائب القسام من تطوير ترسانتها الصاروخية، مما مكنها من إرباك القدرة العسكرية لإسرائيل، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات عن كيفية بناء هذه الترسانة رغم الحصار المفروض على غزة.
18/5/2021
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