02:45

دعوات التعجيل بإنهاء الحرب في غزة نظرا للتعاطف الدولي مع السكان

اقترح كتّاب ومحللون على الحكومة الإسرائيلية التعجيل بإنهاء الحرب الحالية وضرورة الانتباه إلى كلفة هذه الحرب على صورة إسرائيل، بالنظر إلى التعاطف الدولي المتزايد مع سكان غزة.