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03:18

هيئات دولية تشجب استهداف المنشآت المدنية والإعلامية بغزة

تلاحقت ردود الفعل الغاضبة والمنددة بإقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على قصف برج الجلاء في غزة الذي يضم مكاتب وسائل إعلام بينها قناة الجزيرة ووكالة “أسوشيتد برس” الأميركية.
17/5/2021
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