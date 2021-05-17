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هل اعتاد المجتمع الدولي مشاهدة دمار غزة المتجدد كل بضع سنوات؟

فشل مجلس الأمن للمرة الثالثة في التوصل إلى بيان بشأن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، فهل اعتاد المجتمع الدولي مشاهدة دمار غزة المتجدد كل بضع سنوات؟
17/5/2021
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