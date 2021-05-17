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معلومات تفصيلية هامة عن قطاع غزة

يقع قطاع غزة في المنطقة الجنوبية من السهل الساحلي الفلسطيني على البحر المتوسط، ويمتد القطاع على شكل شريط ضيق مساحته 360 كم مربعا، يضم القطاع نحو 44 تجمعا سكانيا بين مدن وبلدات ومخيمات.