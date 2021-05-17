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محللون عسكريون يجمعون على أن أداء الجيش الإسرائيلي أقل من المتوقع

أجمع صحفيون ومحللون عسكريون على أن ما حققه الجيش الإسرائيلي في الحرب ضد فلسطين لا يرقى إلى مستوى التطلعات العسكرية، حيث رأى البعض أن استمرار الحرب قد يجر إسرائيل إلى صراع أوسع.
16/5/2021
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