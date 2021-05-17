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كيف تدمر الأبراج السكنية في غزة؟

كشف تحقيق للجزيرة قام فيه محللون وخبراء بتحليل صور التقطت من زوايا مختلفة لاستهداف الأبراج السكنية بغزة. واستنتج الخبراء استخدام قنابل موجهة من طراز “جي بي يو” التي تستخدم في اختراق التحصينات العسكرية