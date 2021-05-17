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00:41
رسالة مؤثرة لفلسطيني يحمل طفله الشهيد في غزة
“هذا بنك أهداف الاحتلال”.. شاهد- رسالة مؤثرة لفلسطيني يحمل طفله الشهيد في غزة
17/5/2021
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