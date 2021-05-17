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الرصاص المطاطي: تاريخه وأنواعه

صمم الرصاص المطاطي ليكون بديلا غير مميت للرصاص المعدني التقليدي، استخدم لأول مرة بأيرلندا الشمالية عام 1970، مصنوع من فولاذ أو معدن مغلف بطبقة رقيقة من المطاط، يخلف إصابات بالغة ويسبب شللا ويؤدي للموت