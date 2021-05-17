البث الحي
00:15

اغتيال قائد لواء الشمال في سرايا القدس

اغتيال قائد لواء الشمال في سرايا القدس
17/5/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

معلومات تفصيلية هامة عن قطاع غزة

01:03
(الجزيرة)

هيئات دولية تشجب استهداف المنشآت المدنية والإعلامية بغزة

03:18
(الجزيرة)

الرصاص المطاطي: تاريخه وأنواعه

01:57
(الجزيرة)

هل اعتاد المجتمع الدولي مشاهدة دمار غزة المتجدد كل بضع سنوات؟

03:24
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

معلومات تفصيلية هامة عن قطاع غزة

01:03
(الجزيرة)

هيئات دولية تشجب استهداف المنشآت المدنية والإعلامية بغزة

03:18
(الجزيرة)

الرصاص المطاطي: تاريخه وأنواعه

01:57
(الجزيرة)

هل اعتاد المجتمع الدولي مشاهدة دمار غزة المتجدد كل بضع سنوات؟

03:24
المزيد من التقارير الإخبارية

معلومات تفصيلية هامة عن قطاع غزة

(الجزيرة)

هيئات دولية تشجب استهداف المنشآت المدنية والإعلامية بغزة

(الجزيرة)

الرصاص المطاطي: تاريخه وأنواعه

(الجزيرة)

هل اعتاد المجتمع الدولي مشاهدة دمار غزة المتجدد كل بضع سنوات؟

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

لحظة بلحظة.. آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

إسرائيل استهدفت الأبراج السكنية (رويترز)

نتنياهو تراجع عن الاحتفال بالنصر.. الاحتلال يقصف غزة بقذائف فسفورية وصواريخ المقاومة تصيب إسرائيليين

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف قطاع غزة (وكالة الأنباء الأوروبية)

طيار إسرائيلي مستقيل: الجيش منظمة إرهابية وقادته مجرمو حرب

الطيار الإسرائيلي السابق يوناتان شابيرا (مواقع التواصل)

جيروزاليم بوست تتساءل: كم تكلف صواريخ حماس؟

رشقات من صواريخ المقاومة الفلسطينية باتجاه إسرائيل (الفرنسية)