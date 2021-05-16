البث الحي
00:58

مشاهد غير مسبوقة لأضرار كبيرة في أسدود وعسقلان جراء صواريخ المقاومة

مشاهد غير مسبوقة لأضرار كبيرة في أسدود وعسقلان جراء صواريخ المقاومة
16/5/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

كيف تدمر الأبراج السكنية في غزة؟

01:45
(الجزيرة)

محللون عسكريون يجمعون على أن أداء الجيش الإسرائيلي أقل من المتوقع

03:20
(الجزيرة)

إصابة 60 شخصا بانهيار مدرج داخل كنيس يهودي غرب القدس

00:25
(الجزيرة)

مشاهد من مكان وقوع عملية دهس عند مدخل حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

01:56
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

كيف تدمر الأبراج السكنية في غزة؟

01:45
(الجزيرة)

محللون عسكريون يجمعون على أن أداء الجيش الإسرائيلي أقل من المتوقع

03:20
(الجزيرة)

إصابة 60 شخصا بانهيار مدرج داخل كنيس يهودي غرب القدس

00:25
(الجزيرة)

مشاهد من مكان وقوع عملية دهس عند مدخل حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

01:56
المزيد من التقارير الإخبارية

كيف تدمر الأبراج السكنية في غزة؟

(الجزيرة)

محللون عسكريون يجمعون على أن أداء الجيش الإسرائيلي أقل من المتوقع

(الجزيرة)

إصابة 60 شخصا بانهيار مدرج داخل كنيس يهودي غرب القدس

(الجزيرة)

مشاهد من مكان وقوع عملية دهس عند مدخل حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

لحظة بلحظة.. آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

إسرائيل استهدفت الأبراج السكنية (رويترز)

60 غارة ليلية.. بلدية غزة: الغارات استهدفت البنى التحتية والاحتلال يتحدث عن قصف شبكة أنفاق عملاقة

غارات إسرائيلية كثيفة على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي (الأناضول)

بالفيديو- ميسي سينتقل لسان جيرمان ويتخلى عن رقم 10.. تأكيدات ذياب يدعمها خوف كومان

الحزن يرتسم على وجهي كومان (يمين) وميسي بعد الخسارة أمام سيلتا فيغو (رويترز)

شاهد.. قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال ينسحب من مقابلة تلفزيونية لحظة انطلاق صفارات الإنذار