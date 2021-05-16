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ما هي منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية وكيف تعمل؟

تعتمد إسرائيل على منظومة “القبة الحديدية” في الدفاع عن المناطق التي تسيطر عليها بمواجهة صواريخ الفصائل الفلسطينية قصيرة المدى والقذائف، التقرير يستعرض كيفية عمل هذه المنظومة.
16/5/2021
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