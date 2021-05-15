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04:21
قصف إسرائيلي على منزل بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة
قالت وزارة الصحة في غزة إن 10 شهداء من بينهم 8 أطفال وسيدتان تم انتشالهم من منزل بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت المنزل بعدة صواريخ وسوته بالأرض على رؤوس ساكنيه.
15/5/2021
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