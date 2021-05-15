البث الحي
04:21

قصف إسرائيلي على منزل بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

قالت وزارة الصحة في غزة إن 10 شهداء من بينهم 8 أطفال وسيدتان تم انتشالهم من منزل بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت المنزل بعدة صواريخ وسوته بالأرض على رؤوس ساكنيه.
15/5/2021
مقاطع حول هذه القصة
epa09200323 Israeli police arrest a Palestinian demonstrator during a protest in Sheikh Jarrah neighborhood in east Jerusalem, 14 May 2021. According to Palestinian health officials, Seven Palestinians were killed during clashes in the West Bank. Clashes continue over the forced eviction of six Palestinian families from their homes in Sheikh Jarrah neighborhood in favor of Jewish families who claimed they used to live in the houses before fleeing in the 1948 war that led to the creation of Israel. In response to days of violent confrontations between Israeli security forces and Palestinians in Jerusalem, various Palestinian militants factions in Gaza launched rocket attacks since 10 May that killed at least seven Israelis to date. According to the Palestinian Ministry of Health, 119 Palestinians, including 31 children, were killed as a result of the ongoing Israeli airstrikes on the Gaza Strip. Hamas confirmed the death of Bassem Issa, its Gaza City commander, during an airstrike. EPA-EFE/ATEF SAFADI (وكالة الأنباء الأوروبية)

إحراق 3 حافلات ركاب تابعة لشركة النقل الإسرائيلية بمدينة شفا عمرو بالجليل

08:56
(الجزيرة)

طائرات "شهاب" الانتحارية محلية الصنع التي أدخلتها كتائب القسام الخدمة خلال معركة سيف القدس.

00:47
(الجزيرة)

في ذكرى النكبة.. حنين يسكن مطرزات الفلسطينيات

03:48
(الجزيرة)

اعتدائات بالضرب من قبل متطرفين يهود على أحد المواطنين الفلسطينين

00:57
مقاطع حول هذه القصة
epa09200323 Israeli police arrest a Palestinian demonstrator during a protest in Sheikh Jarrah neighborhood in east Jerusalem, 14 May 2021. According to Palestinian health officials, Seven Palestinians were killed during clashes in the West Bank. Clashes continue over the forced eviction of six Palestinian families from their homes in Sheikh Jarrah neighborhood in favor of Jewish families who claimed they used to live in the houses before fleeing in the 1948 war that led to the creation of Israel. In response to days of violent confrontations between Israeli security forces and Palestinians in Jerusalem, various Palestinian militants factions in Gaza launched rocket attacks since 10 May that killed at least seven Israelis to date. According to the Palestinian Ministry of Health, 119 Palestinians, including 31 children, were killed as a result of the ongoing Israeli airstrikes on the Gaza Strip. Hamas confirmed the death of Bassem Issa, its Gaza City commander, during an airstrike. EPA-EFE/ATEF SAFADI (وكالة الأنباء الأوروبية)

إحراق 3 حافلات ركاب تابعة لشركة النقل الإسرائيلية بمدينة شفا عمرو بالجليل

08:56
(الجزيرة)

طائرات "شهاب" الانتحارية محلية الصنع التي أدخلتها كتائب القسام الخدمة خلال معركة سيف القدس.

00:47
(الجزيرة)

في ذكرى النكبة.. حنين يسكن مطرزات الفلسطينيات

03:48
(الجزيرة)

اعتدائات بالضرب من قبل متطرفين يهود على أحد المواطنين الفلسطينين

00:57
المزيد من البرامج

إحراق 3 حافلات ركاب تابعة لشركة النقل الإسرائيلية بمدينة شفا عمرو بالجليل

epa09200323 Israeli police arrest a Palestinian demonstrator during a protest in Sheikh Jarrah neighborhood in east Jerusalem, 14 May 2021. According to Palestinian health officials, Seven Palestinians were killed during clashes in the West Bank. Clashes continue over the forced eviction of six Palestinian families from their homes in Sheikh Jarrah neighborhood in favor of Jewish families who claimed they used to live in the houses before fleeing in the 1948 war that led to the creation of Israel. In response to days of violent confrontations between Israeli security forces and Palestinians in Jerusalem, various Palestinian militants factions in Gaza launched rocket attacks since 10 May that killed at least seven Israelis to date. According to the Palestinian Ministry of Health, 119 Palestinians, including 31 children, were killed as a result of the ongoing Israeli airstrikes on the Gaza Strip. Hamas confirmed the death of Bassem Issa, its Gaza City commander, during an airstrike. EPA-EFE/ATEF SAFADI (وكالة الأنباء الأوروبية)

غزة تحت العدوان والعدسات.. والعرب يستنكرون

(الجزيرة)

طائرات "شهاب" الانتحارية محلية الصنع التي أدخلتها كتائب القسام الخدمة خلال معركة سيف القدس.

(الجزيرة)

في ذكرى النكبة.. حنين يسكن مطرزات الفلسطينيات

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

“دمرتم حياتنا وذكرياتنا لن نبكي على كاميرا”.. شاهد حوار مالك برج الجلاء بغزة وضابط مخابرات إسرائيلي قبل تدمير بنائه

(الجزيرة)

لحظة بلحظة.. تابع آخر مستجدات الوضع في فلسطين (صور وفيديو)

الاحتلال يدمر برجا في غزة يضم مقر الجزيرة وصواريخ المقاومة تقتل إسرائيليا وتجرح العشرات

لحظة انهيار برج الجلاء الذي يضم مكتب الجزيرة عقب غارات إسرائيلية (رويترز)

استخدمته “القسام” لأول مرة.. هذا ما قالته زوجة الشهيد يحيى عياش عن تسمية صاروخ للمقاومة باسمه

صاروخ &#34;عياش 250&#34; الأحدث والأقوى في منظومة صواريخ كتائب القسام (الجزيرة)