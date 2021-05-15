04:21

قصف إسرائيلي على منزل بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

قالت وزارة الصحة في غزة إن 10 شهداء من بينهم 8 أطفال وسيدتان تم انتشالهم من منزل بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت المنزل بعدة صواريخ وسوته بالأرض على رؤوس ساكنيه.