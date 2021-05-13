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طائرات "شهاب" الانتحارية محلية الصنع التي أدخلتها كتائب القسام الخدمة خلال معركة سيف القدس.

طائرات “شهاب” الانتحارية محلية الصنع التي أدخلتها كتائب القسام الخدمة خلال معركة سيف القدس.
13/5/2021
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