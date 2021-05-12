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اعتدائات بالضرب من قبل متطرفين يهود على أحد المواطنين الفلسطينين

اعتدائات بالضرب من قبل متطرفين يهود على أحد المواطنين الفلسطينين
12/5/2021
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