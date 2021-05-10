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مظاهرات في عدة دول تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية على القدس

شهدت عدة مدن في مختلف دول العالم وقفات ومظاهرات دعما لأهالي مدينة القدس المحتلة. وردد المشاركون فيها شعارات تندد بالانتهاكات الإسرائيلية وبمحاولات تهجير سكان حي الشيخ جرّاح من منازلهم.