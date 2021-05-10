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02:15
قضية حي الشيخ جراح.. معركة وجود بلا حدود
قضية حي الشيخ جراح، ليست بجديدة على مفردات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فقد هجرت عائلات فلسطينية عام 1948، وكان عام 1972، هو الوقت الذي زعمت فيه جمعيات يهودية، أنها تمتلك ملكيتها لأراضي الحي.
10/5/2021
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